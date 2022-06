La Compagnie In Vitro présente Les Poupées

La Compagnie In Vitro célèbre avec son spectacle chorégraphique et plastique Les Poupées les instincts créateurs propres à l’enfance.

Autrice d’une œuvre résolument transdisciplinaire bien que centrée sur le mouvement, Marine Mane, à la tête de la Cie In Vitro, marie pour Les Poupées danse, arts plastiques et création sonore. La voix de Michel Nedjar, plasticien fasciné par les poupées, irrigue ce spectacle tout public qui donne à voir la naissance du geste artistique autant que la fabrique de l’identité. Sur une scène qui a tout d’un atelier, deux adultes comme « enfermés dans un carcan, régis par des normes d’un bien vivre en société́ » vont peu à peu se libérer et retrouver « les instincts créateurs propres à l’enfance ».

Delphine Baffour