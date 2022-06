Avec « All Over Nymphéas » Emmanuel Eggermont s’inspire librement de Monet

De toute beauté, la création d’Emmanuel Eggermont s’inspire librement de Monet pour une symphonie en noir et bleu en constante transformation.

All Over Nymphéas, tout à sa référence à l’histoire de l’art, présente un univers visuel très élaboré, porté par une scénographie et des costumes conçus par Emmanuel Eggermont, en collaboration avec Jihyé Jung et Kite Vollard. D’allure sérieuse et à la marche régulière, les cinq danseurs portent leurs vêtements comme ils le feraient sur un catwalk. C’est le chorégraphe qui ouvre la danse : la grâce inouïe qui le caractérise se cristallise dans ses gestes infinis de bras, ses mains à la fois baroques et égyptiennes, sa cassure de poignet… Ces lignes qui coupent l’espace se prolongent dans des diagonales de jambes qui brisent l’équilibre du corps et se transmettent aux danseurs. Chacun a su reprendre à son compte cette signature gestuelle, quoique développée différemment, alternant marches simples et formes brisées dans le corps, brèves rencontres en mélanges emboîtés.

Entre partis pris gestuels et petites touches d’humour

On se laisse simplement happer par l’atmosphère mystérieuse qui se dégage de ce défilé, quand, à chaque apparition, une veste, une robe, un strass, viennent rebattre les cartes d’une harmonie mouvante. Des formes récurrentes marquent la chorégraphie, reviennent en leitmotivs, tandis qu’apparaissent dans notre imaginaire des figures décalées, mais toujours en petites touches : un Valentin le Désossé mute en Grace Jones, une jeune fille en robe-corolle vert d’eau semble chercher son reflet aquatique dans le bassin, un séducteur aux lunettes fumées sort le grand jeu… Ces impressions s’inscrivent sur un sol bleu en tangram, que les danseurs font glisser pour créer de nouvelles formes, manipulant de la même façon des panneaux ou du plastique pour des effets colorisés ou moirés. Même la tentative de dépouillement de la fin ne suffira pas à taire le désir de couleur et de beauté, dans cet éternel retour du corps, support de toutes les transformations.

Nathalie Yokel