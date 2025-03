La troisième édition du Festival de Magie du Théâtre National de Nice, avec ses propositions artistiques intrigantes et variées, mélange quatre jours durant les formes traditionnelle et contemporaine de l’art de la magie.

Un champion du monde de magie, les pouvoirs fascinants et inquiétants de nos smartphones, le procès de Dumbledore… la magie se décline sous toutes ses formes, traditionnelle et contemporaine, dans cette troisième édition du Festival de magie du Théâtre National de Nice. Moment hors normes de la saison destiné entre autres à ouvrir les portes du théâtre à des publics nouveaux par l’entremise de cet art populaire et familial de la magie, le festival multiplie sur quatre jours des propositions qui feront passer les spectateurs de l’ébahissement à l’émerveillement, en passant par la réflexion.

« Mais comment font-ils ?! »

Commençons par la fin et le gala de clôture qui regroupera 6 magiciens pour une soirée mêlant close up, mentalisme et autres tours de magie traditionnelle propres à se demander sans cesse : « mais comment font-ils ?! ». Plus avant, la poésie d’Alexis Rouvre naviguera du côté du théâtre d’objets dans des manipulations magiques et poétiques autour de la thématique du temps qui passe (Tout rien). Le chantre de la magie nouvelle, Thierry Collet, jouera avec nos machines modernes – smartphones et autres tablettes – comme éléments magiques et menaçants (Que du bonheur avec vos capteurs). Et, enfin, le belge champion du monde de magie 2022 Laurent Piron se jouera avec son décor des règles les plus élémentaires de la gravité (Tim). Quatre spectacles en tous genres qu’agrémenteront des ajouts appétissants, parmi lesquels le procès du fameux Dumbledore, directeur de l’école de magie de Poudlard, dont le public interrogera l’usage que les successifs Harry Potter l’ont vu faire de la magie…

Eric Demey