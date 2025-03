Wajdi Mouawad reprend « Journée de noces chez les Cromagnons ».

Wajdi Mouawad met en scène la pièce qu’il a écrite en 1991, dans laquelle prend racine son univers théâtral. Retour aux sources, familiales et géographiques, pour une noce sur fond de guerre.

Les obus tombent, la maison est en ruines, les salades sentent le poisson, l’agneau ne peut pas cuire à cause des coupures de courant, tous sont au bord de la crise de nerfs, mais la noce aura lieu ! Bienvenue chez les Cromagnons ! Dans une famille libanaise qui se débat sous les invectives du ciel et des hommes, la fille aînée va se marier et on prépare la fête. Encore faut-il trouver le fiancé, mais on y croit et on y travaille. « Journée de noces chez les Cromagnons est d’autant plus essentielle pour moi qu’elle m’a permis pour la première fois, de faire se rapprocher deux mondes que tout, dans mon entourage et le contexte géopolitique qui m’a vu naître, ne cessait de séparer de manière violente et ensanglantée : le judaïsme et le christianisme et l’islam. », disait Wajdi Mouawad en 2010 dans L’Arrachement, préface à la pièce. « Faisant le lien intellectuel entre les trois mondes, il n’y avait plus d’Ancien ni de Nouveau, il y avait simplement l’arrachement à une partie de mes délires, l’arrachement à l’idée du « même », à l’idée même du « pas comme ». « Celui-ci est le même que nous, celui-là n’est pas comme nous ».

Famille je vous hais, famille je vous ai

Le texte du spectacle a évolué au fil des années, donnant lieu à la stratification de multiples versions. Wajdi Mouawad choisit de le représenter aujourd’hui « dans son essence, dans son rythme originel d’écriture » et dans sa langue maternelle, confiant sa traduction en libanais à Odette Makhlouf. Le spectacle, en libanais surtitré en français, est interprété par Fadi Abi Samra, Jean Destrem, Layal Ghossain, Aly Harkous, Bernadette Houdeib et Aïda Sabra. Pour clore un chapitre de trente ans de création, Wajdi Mouawad met en scène pour la première fois ce texte de jeunesse « sur fond tragicomique aux accents délirants et violents ». Il le dédie « à tous ceux qui n’ont pas existé parce que leurs parents n’avaient pas fait l’amour cette nuit-là ; pour m’avoir si souvent donné raison d’espérer », choisissant de montrer que « la guerre entre la vie et la mort est un combat à bras-le-corps et sans merci, et que la distance entre parents et enfants restera toujours insurmontable : les douleurs et les rancunes des premiers n’ont pas à devenir celles des seconds, car le malheur de vivre de chacun lui appartient déjà depuis le premier instant de sa venue au monde. »

Catherine Robert