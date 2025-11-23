« mirages et tendresses » d’ Ivana Müller
La Conciergerie
Publié le 23 novembre 2025 - N° 338
Chorégraphie Ivana Müller
À la Conciergerie, La Salle des Gens d’Armes avec son incroyable ciel de voûtes en pierres du XIVe siècle devient le théâtre de la nouvelle performance d’Ivana Müller.
Il y a certes le lieu, sa vastitude et la charge de son histoire. Mais désormais il y aura Ivana Müller, ses quatre performeurs et ses cinquante pelotes de laine, au cœur d’un dispositif qui ne conçoit pas le public en tant que visiteur, ni promeneur, mais en tant qu’acteur d’une situation qui se déploie. Sous ce beau titre de mirages et tendresses se cache une volonté d’aller chercher la relation dans la moindre des actions, fut-elle de simplement tirer un fil entre les personnes. Ivana Müller installe alors des situations, des engagements communs, des dialogues de corps ou de voix pour faire naître des imaginaires partagés. Autant accessoire que décor mouvant, le fil de couleur offre son propre rythme, ses propres complexités compositionnelles, et ses propres espaces d’improvisation pour une expérience de la solidarité et de la collaboration.
Nathalie Yokel
A propos de l'événementMirages et tendresses
du vendredi 5 décembre 2025 au dimanche 7 décembre 2025
La Conciergerie avec l’Atelier de Paris - CDCN
2 boulevard du Palais, 75001 Paris
à 19h30.
Tél. : 01 53 40 60 80. Dans le cadre du Festival d’Automne.