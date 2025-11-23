« mirages et tendresses » d’ Ivana Müller

À la Conciergerie, La Salle des Gens d’Armes avec son incroyable ciel de voûtes en pierres du XIVe siècle devient le théâtre de la nouvelle performance d’Ivana Müller.

Il y a certes le lieu, sa vastitude et la charge de son histoire. Mais désormais il y aura Ivana Müller, ses quatre performeurs et ses cinquante pelotes de laine, au cœur d’un dispositif qui ne conçoit pas le public en tant que visiteur, ni promeneur, mais en tant qu’acteur d’une situation qui se déploie. Sous ce beau titre de mirages et tendresses se cache une volonté d’aller chercher la relation dans la moindre des actions, fut-elle de simplement tirer un fil entre les personnes. Ivana Müller installe alors des situations, des engagements communs, des dialogues de corps ou de voix pour faire naître des imaginaires partagés. Autant accessoire que décor mouvant, le fil de couleur offre son propre rythme, ses propres complexités compositionnelles, et ses propres espaces d’improvisation pour une expérience de la solidarité et de la collaboration.

Nathalie Yokel