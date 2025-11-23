La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°337
novembre 2025
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Danse - Agenda

« mirages et tendresses » d’ Ivana Müller

« mirages et tendresses » d’ Ivana Müller - Critique sortie Danse Paris La Conciergerie avec l’Atelier de Paris - CDCN
©Crédit : Elodie Dauguet Ivana Müller installe sa toile et ses danseurs à la Conciergerie
Crédit : Elodie Dauguet Ivana Müller installe sa toile et ses danseurs à la Conciergerie

La Conciergerie
Chorégraphie Ivana Müller

Publié le 23 novembre 2025 - N° 338

À la Conciergerie, La Salle des Gens d’Armes avec son incroyable ciel de voûtes en pierres du XIVe siècle devient le théâtre de la nouvelle performance d’Ivana Müller.

Il y a certes le lieu, sa vastitude et la charge de son histoire. Mais désormais il y aura Ivana Müller, ses quatre performeurs et ses cinquante pelotes de laine, au cœur d’un dispositif qui ne conçoit pas le public en tant que visiteur, ni promeneur, mais en tant qu’acteur d’une situation qui se déploie. Sous ce beau titre de mirages et tendresses se cache une volonté d’aller chercher la relation dans la moindre des actions, fut-elle de simplement tirer un fil entre les personnes. Ivana Müller installe alors des situations, des engagements communs, des dialogues de corps ou de voix pour faire naître des imaginaires partagés. Autant accessoire que décor mouvant, le fil de couleur offre son propre rythme, ses propres complexités compositionnelles, et ses propres espaces d’improvisation pour une expérience de la solidarité et de la collaboration.

 

Nathalie Yokel

A propos de l'événement

Mirages et tendresses
du vendredi 5 décembre 2025 au dimanche 7 décembre 2025
La Conciergerie avec l’Atelier de Paris - CDCN
2 boulevard du Palais, 75001 Paris

à 19h30.

Tél. : 01 53 40 60 80. Dans le cadre du Festival d’Automne.

Tous les articles Danse

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur la Danse

S'inscrire à la newsletter
91000abonnés
0abonnés
44900abonnés
5233abonnés
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur la Danse

S'inscrire