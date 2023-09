Chloé Olivères a écrit et interprète une autofiction hilarante et pétillante, qui explore depuis l’enfance les figures tutélaires et les héritages qui l’ont construite. Simone de Beauvoir fait-elle le poids face à Patrick Swayze ?

Féministe et midinette : comment est-ce possible ? N’y aurait-il pas comme une contradiction ? Eh ben justement la vie est ainsi faite, pleine de complexité, de doute, d’ambivalence… Et quand c’est une comédienne aussi talentueuse que Chloé Olivères qui s’exprime sur la diversité des sources qui ont irrigué son existence, on se régale ! Entre Simone de Beauvoir – rappelons que la comédienne est l’une des trois co-fondatrices du collectif Les Filles de Simone – et Patrick Swayze, deux figures tutélaires qui l’ont construite, c’est effectivement un grand écart, que la pièce raconte avec jubilation. Et un grand talent. Une intellectuelle féministe vs un homme idéal, ou pire idéalisé : le combat promet… S’il est drôle, il révèle aussi au fil d’histoires d’amour et de rupture quelques cruautés léguées par les errements – ou les habitudes – de la domination masculine.

La « crise du milieu » d’une quarantenaire

À l’instar des récits qui l’ont nourrie, du Deuxième Sexe à Dirty Dancing, le jeu de Chloé est d’une formidable plasticité, traversant toutes sortes de tumultes et d’états contraires, depuis l’enfance. Depuis les vacances chez mamie Lucette à regarder des comédies romantiques, depuis ce désir ardent de devenir actrice à l’âge de… 8 ans. Tout est impeccablement ciselé : le jeu, le texte, la mise en scène de Papy forment un ensemble où la fiction raconte à merveille le réel. Mais aussi et surtout la conquête d’une chambre à soi, de désirs qui ne dépendent pas du regard des autres. La pièce explore la crise de la quarantaine, une époque de la vie des femmes qui est peut-être moins représentée que d’autres dans la littérature ou au cinéma, soit « la crise du milieu » une fois passée l’intensité des débuts de l’âge adulte. Force est de constater que Chloé Olivères, reine de la scène plutôt que belle au bois dormant, est un exemple de réussite, qui conjugue plaisir du jeu, goût du partage, et science du bricolage… de la création.

Agnès Santi