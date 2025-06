Nicolas Devort, seul en scène, incarne tous les protagonistes des aventures de Colin, le petit garçon bègue que sauvent le nez de Cyrano et la découverte du théâtre. Virtuose, émouvant et joyeux !

Pas facile de faire sa rentrée dans un nouveau collège ; encore moins facile quand on est différent des autres comme l’est Colin, que son bégaiement stigmatise et met à l’écart, jusqu’à ce que la rencontre avec son professeur de théâtre, paternel et bienveillant, lui permette de renaître sur scène et d’y trouver, grâce à Cyrano, le moyen de prendre son envol. « Leur handicap (son nez pour Cyrano, son bégaiement pour Colin) est le socle commun de leurs difficultés : la peur du regard des autres, l’impossibilité de dire leur amour à celle qu’ils aiment, la solitude… Le fait d’entrer dans la peau de Cyrano permettra à Colin de s’accepter et se libérer de lui-même. »

Le théâtre, comme refuge et tremplin

Le spectacle, mené tambour battant par Nicolas Devort, permet d’aborder « des thèmes sensibles comme le handicap, la mort d’un parent, les secrets de famille, le regard des autres ». Le comédien passe de la salle de classe au cours de théâtre : il vole de scène en scène comme il gambade d’un personnage à l’autre avec brio, permettant leur identification d’un geste, d’un regard, d’une modulation de la voix. La mise en scène, enlevée et rythmée, donne une force joyeuse et poétique à cette galerie de portraits haute en couleur. Nicolas Devort rend hommage aux vertus cathartique et curative du théâtre : en jouant les autres, on peut se trouver soi-même.

Catherine Robert