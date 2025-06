Premier drag-king présenté sur une scène de théâtre, Échos de Charlie d’Emilio retrace une quête d’identité dans un one-(wo)man show hybride, tout à tour drôle et émouvant.

Emilie Verheul est, sous le nom de Charlie d’Emilio, une figure du drag-king parisien, pendant du drag queen dans le brouillage des genres qui cultive, le temps du travestissement, les stéréotypes masculins. Au-delà des rôles dit de pantalon où sur scène des hommes étaient incarnés par des femmes, cet art s’est cristallisé dans le mouvement des garçonnes pendant les Années Folles, porté par un fort engagement social et politique. Avec Échos, le talent d’écriture d’Emilie Verheul et celui de comédien et performeur de Charlie d’Emilio s’allient, talents multiples développés au fil des numéros de cabaret présentés dans des lieux underground comme dans de plus grandes salles. Ce premier seul en scène théâtral, au travers de son personnage Charlie, est un bel aboutissement.

Une création hybride et engagée

Coécrit avec Coralie Mennella, la pièce suit le cheminement introspectif d’une jeune personne, tout juste adulte, à la recherche de son identité, confrontée à la famille, à la société, à la solitude et à l’amour. La sincérité poétique se saisit aussi de l’humour, et l’artiste se reconnaît dans la drôlerie cynique de Muriel Robin ou Jean-Pierre Bacri. Minimaliste, la scénographie s’appuie sur la lumière et les costumes pour mettre en avant « la parole comme acteur principal de l’émancipation. » Sur les pages instrumentales et les chansons d’Izae, entre ballade et influences électro, la chorégraphie réglée par Nina Vernin et Tianée Achille parachève la dimension charnelle d’un spectacle hybride, aussi à la croisée des genres que son sujet.

Gilles Charlassier