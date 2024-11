« La Boutique fantasque » de Respighi avec l’ONDIF

Sous la direction de Joseph Bastian, l’Orchestre national d’Île-de-France joue La Boutique fantasque de Respighi et le Concerto pour violon n°1 de Paganini avec Sayaka Shoji en soliste.

Relativement méconnu en France, Respighi s’est distingué par son art de l’arrangement orchestral, donnant une nouvelle vie aux pages du répertoire passé, à l’exemple des Oiseaux sur des musiques du XVIIIème siècle. Sur un argument et une chorégraphie de Massine pour les Ballets russes, relatant les péripéties de deux poupées amoureuses qui dansent le cancan dans le magasin d’un fabricant d’automates, La Boutique fantasque reprend plusieurs numéros des Péchés de vieillesse de Rossini – dont la tarantelle de La Danza, le morceau le plus connu. La faconde belcantiste inspire également la virtuosité pyrotechnique du Premier Concerto pour violon de Paganini, l’archet le plus célèbre de l’Europe romantique qui fut l’un des premiers solistes star de l’histoire, et dont les partitions constituent encore un défi pour les interprètes d’aujourd’hui.

Gilles Charlassier