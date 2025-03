Francesco Corti dirige Jephté, le dernier oratorio de Haendel, avec Michael Spyres dans le rôle-titre.

Puisant son argument biblique dans le Livre des Juges, Jephté décrit le dilemme d’un des douze chefs militaires de l’époque précédant la monarchie de l’Israël antique qui, suite à un vœu, sacrifie sa fille unique, Iphis, la première personne venue à sa rencontre à son retour de la guerre. Sur le thème du sacrifice mettant à l’épreuve la piété, que l’on retrouve dans Idoménée de Mozart, Haendel compose son dernier oratorio alors qu’il lutte contre la cécité. Portés par l’instinct expressif de Francesco Corti à la direction orchestrale, les pupitres d’Il Pomo d’Oro accompagnent deux des plus grandes voix du moment : dans le rôle-titre, aux côtés de Joyce Di Donato dans celui de l’épouse Storgé, Michael Spyres, incarnation emblématique de la tessiture de ténor grave et puissante, appelée jadis taille et aujourd’hui baryténor.

Gilles Charlassier