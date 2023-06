Venus du monde entier, les artistes du Collectif In Itinere sont toutes et tous issus de l’École Jacques Lecoq. Entre burlesque et drame, six d’entre eux explorent le thème du vieillissement à travers leur théâtre masqué et corporel.

Spectacle tous publics à partir de 6 ans, Pourquoi les vieux, qui n’ont rien à faire, traversent-ils au feu rouge ? nous ouvre les portes d’une maison de retraite au sein de laquelle, comme dans toutes les autres, la mort frappe et la vie continue. Déployant un théâtre de jeu qui recherche « le décalage, le rire, la poésie », les interprètes du Collectif In Itinere interrogent les circonstances et les périls du vieillissement. « Que fait-on devant les premiers signes du corps qui dit qu’il fatigue, se demandent-ils. Qu’est ce qui nous fera rire et tenir demain ? ». Créée à partir de temps de résidence en EPHAD, cette proposition vise à éclairer ces questions en parlant de l’intime, en examinant ce qui fait que, quel que soit notre âge, nous sommes toutes et tous « des êtres autonomes capables de faire des choix ».

Manuel Piolat Soleymat