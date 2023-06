Performance pour un plateau et un vidéoprojecteur, sans acteur, Lumen Texte du collectif Impatience interroge la nature des divers liens qui se jouent dans le théâtre contemporain. De cette réflexion, le spectateur est aussi le co-auteur.

« Bonsoir, il n’y aura que moi pour faire cette performance (…) Il n’y aura pas de performeurs, pas de scénographie. Cette performance repose sur ce texte lu par vous ». En ouvrant leur performance Lumen Texte sur ces mots, projetés sur un écran tendu sur toute la largeur de la scène, Olivier Boréel et Perrine Mornay proposent d’emblée au spectateur de vivre une expérience collective sur une base inhabituelle : l’absence. Afin de mettre à l’épreuve leur postulat selon lequel « il y a du jeu dans la disparition », les deux artistes ont mis en place avec des spécialistes un logiciel qui au lieu d’immerger le spectateur dans une fiction l’interroge sur son rôle, sur sa place.

Pièce pour spectateur paradoxal

La relation entre le spectateur et le texte, dans cette performance, n’est pas définie une fois pour toutes. Ne sachant si les mots qu’il lit sont écrits ou non en direct, s’ils prennent ou non en compte sa présence, le spectateur-lecteur est amené à se regarder lui-même autant qu’il est invité à s’ouvrir aux histoires qui lui sont racontées. Il est ce « spectateur paradoxal » auquel Olivier Boréel et Perrine Mornay s’adressent de manières diverses dans le cadre du collectif Impatience qu’ils ont fondé et qu’ils dirigent avec Christophe Givois depuis 2011. Car pour eux, il est urgent de questionner nos modes de production théâtrale ainsi que les relations humaines qui font de cet art un art vivant.

Anaïs Heluin