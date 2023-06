Une histoire de l’argent racontée aux enfants et à leurs parents

Deux conférenciers-anthropologues traversent l’Histoire en éclairant les interrelations entre l’argent, la dette, les guerres et l’esclavage. Une proposition de théâtre d’objets et de pensée (signée Bérangère Jannelle. Pour tous publics à partir de 10 ans.

Mini Marx et Maxi Marx nous reçoivent dans une cuisine. Derrière une table, à l’aide de produits alimentaires qui servent de personnages et d’éléments scénographiques, ils inventent un jeu de société. Ce jeu leur permet de revenir sur 5000 ans d’échanges commerciaux et de systèmes économiques, tout en préparant un repas qu’ils partageront avec nous en fin de représentation. Entre épisode de Top Chef et film de Jacques Tati, le spectacle écrit et mis en scène par Bérangère Jannelle (interprété par David Migeot et Rodolphe Poulain, en alternance avec David Clavel) veut faire « de la pensée partagée un acte joyeux sous toutes ses formes ». Il s’adresse aux plus jeunes comme aux adultes en engageant « un travail profond et audacieux avec les générations futures pour fabriquer de nouvelles formes d’attention et de créativité ».

Manuel Piolat Soleymat