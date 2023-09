Une grande pièce de jonglage à la Biennale de la Danse de Lyon : le Collectif Petit Travers réussit admirablement – dans une écriture à voix multiples – à faire corps.

Soulevés : c’est ainsi que furent transportés les nombreux spectateurs du TNP de Villeurbanne où le Collectif Petit Travers donnait les premières de Nos matins intérieurs. Soulevés par la standing ovation venue clore la représentation. Mais surtout et avant tout soulevés par l’écriture éminemment chorégraphique qui irrigue cette rencontre entre dix jongleurs et quatre musiciens du Quatuor Debussy, précise, fine, avalant l’espace dans ses trois dimensions d’un mouvement incroyablement fluide. Là où l’on pouvait craindre une écriture purement formelle ou abstraite, dans cette scénographie de cubes grisâtres peu engageants, Julien Clément et Nicolas Mathis ont préféré jouer la surprise. Car la parole s’invite sur scène pour ponctuer le ballet de séquences où les interprètes donnent bien autre chose que leur virtuosité. Dès lors, les cubes s’animent, deviennent une scène mobile et étagée pour les musiciens tout en remodelant constamment l’espace de jeu des jongleurs. Dès l’ouverture, le propos est donné : une snowboardeuse nous explique le parallèle entre son sport et son art. Mais le jonglage l’emportera, car « le but c’est d’être ensemble, et non la première ». Arrive le reste de la troupe, dans une belle démonstration où le lancé-rattrapé ne peut exister sans l’Autre, en connexion et dans une écoute intense. Les balles fusent verticalement des uns vers les autres, matérialisant l’inter-espace comme un partenaire essentiel qu’ils viennent habiter d’un élan collectif.

Singuliers et unis

Julien Clément et Nicolas Mathis signent une pièce qui continue de donner au jonglage ses lettres de noblesse, tout en rendant hommage à ses artisans. Ce qu’ils viennent nous dire dans toutes leurs singularités tient autant du témoignage de vie, de la réflexion intime, que de la simple pensée qui traverse le jongleur quand il manipule ses objets. En quête d’un sens à leur pratique, ils nous révèlent aussi qu’ils ne sont pas les stakhanovistes que l’on croit, cherchant une « petite place à l’épanouissement ». Un peu névrosés de la jongle tout de même, comme le témoigne leur cercle de parole hilarant, mais profondément touchant ! Le passage naturel de la danse à la théâtralité, et la présence des musiciens au cœur du dispositif – qui relient sans heurts la polyphonie de Purcell à l’unisson du compositeur américain Marc Mellits – témoignent d’une mise en scène maîtrisée. Alors on peut se laisser porter (que dire, soulever !) par l’émotion de leurs confidences, et par la beauté de leurs gestes qui subliment le poids, le temps, et suspendent notre regard. Aussi belles que dans le cinéma graphique de Norman McLaren, leurs lignes de balles ou de bâtons rappellent, comme dans la dernière séquence-surprise, qu’il faut aussi savoir être un puissant corps de ballet pour réaliser de grandes choses.

Nathalie Yokel