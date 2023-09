Mathieu Despoisse et Etienne Manceau créent « Pling-Klang »

Mathieu Despoisse et Etienne Manceau créent le spectacle Pling Klang les 6 et 7 octobre au Cirque-Théâtre d’Elbeuf. Pour parler du couple, leur prétexte est le montage à deux d’un meuble en kit. Les deux artistes proposent un cirque d’objets où l’essentiel est dans l’intime.

Pling Klang traite du couple, mais pas du sentiment amoureux ?

Mathieu Despoisse : Pling Klang parle plus du couple que de l’amour. Nous nous sommes questionnés sur le fait qu’il existe parfois une injonction à être en couple. Et nous nous sommes intéressés au défi que cela constitue d’être en couple. C’est en rapprochant ces deux thématiques que nous en sommes arrivés à l’idée du montage du meuble.

Ce meuble est-il un agrès de cirque ?

M.D. : Il nous amène à des situations physiques qui sont un peu étonnantes, mais, surtout, il nous met en relation, nous dévoile dans notre manière d’agir et d’être, et nous mène loin dans la confidence. Est-ce que ça rentre dans la case cirque ? Je ne sais pas. Il y a une notion de manipulation d’objet dans le spectacle, mais d’un objet imposant et qui est porté : cela amène une certaine physicalité.

« Ce spectacle interroge le rapport à la norme. »

Est-ce que vous avez choisi un traitement comique ?

M.D. : Ce spectacle interroge le rapport à la norme, et nous nous sommes dit que nous avions besoin de créer des contrastes, d’aller dans une matière sombre pour pouvoir aller ensuite dans une matière lumineuse et drôle. Nous partons très vite sur des histoires fortes, intimes, et pas forcément drôles. Nous prenons en quelque sorte un contre-pied par rapport aux projections des gens.

Est-ce un spectacle qui cherche un rapport différent au public ?

M.D. : Nous travaillons à une mise en situation du spectateur par l’action : le gradin est constitué de 80 chaises en kit que le public va devoir assembler quand il arrive. Pendant ce temps, nous allons chercher à discuter avec les gens. L’espace se construit et se déconstruit avec eux, même si, au milieu du spectacle, il y a une bascule et ils deviennent vraiment spectateurs.

Propos recueillis par Mathieu Dochtermann