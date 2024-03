Unissant théâtre et cirque, cette rencontre entre les acrobates et musiciens d’Akoreacro et le facétieux metteur en scène Pierre Guillois explore la question amoureuse.

Des musiciens en live et une bande d’acrobates à l’énergie imaginative travaillent depuis une dizaine d’années à inventer les rebondissants spectacles de la compagnie Akoreacro. Cet opus y additionne la fantaisie débridée de Pierre Guillois, metteur en scène de Bigre ou plus récemment d’Operaporno, as du burlesque intelligent justement récompensé en 2017 par les Molières. Au programme de Dans ton cœur, comme le titre peut le laisser entendre, la question amoureuse qui se décline dans un univers du quotidien.

La tête dans le hublot

C’est ainsi, par exemple, dans une baignoire, sur le toit d’un réfrigérateur ou encore la tête dans le hublot d’une machine à laver, que Dans ton cœur compose la chorégraphie pleine de rebonds de couples aux affrontements passionnés. À corps et à cris, les acrobates d’Akoreacro, sous leur chapiteau rouge et blanc, conjuguent gestes familiers et pirouettes de haute voltige, prouesses au trapèze et art du clown, humour et sensualité dans des acrobaties aux ressorts parfois cachés, à en devenir presque surréalistes. « Quel metteur en scène ne rêve pas de cirque ? » questionne Pierre Guillois, qui rejoint la compagnie sur ce désir commun d’un art à la fois inventif, original et populaire. Une alliance de talents qui a elle aussi de quoi faire rêver, d’autant plus qu’elle s’avance comme « une parade métaphysique » construite « dans l’espoir de faire jaillir un enchantement perdu ».

Eric Demey