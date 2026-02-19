Ce que la musique fait à nos vies est le cœur du réjouissant La Bande originale de nos vies. Un spectacle conçu par Eugénie Ravon et Kevin Keiss qui part joyeusement dans tous les sens, à l’image de son sujet.

La musique, les chansons pop, jazz, soul, rap, d’amour, de révolte, joyeuses, mélancoliques… La Bande originale de nos vies convoque un immense medley pour explorer la place que prennent les airs et les morceaux qui traversent les vies de chacun. Ce spectacle de deux heures conçu par Eugénie Ravon et Kevin Keiss mêle donc au plaisir d’entendre des échantillons musicaux, que chacun, chacune, quel que soit son âge au-dessus de 20 ans reconnaîtra en grande majorité, l’intérêt de récits de vie – peut-être inventés pour certains – qui relatent des moments marqués par la musique, que celle-ci fait revenir à la surface de la mémoire des cinq interprètes. Toutes des femmes, de générations différentes. Le spectacle commence ainsi avec Nacima Bekhtaoui qui déroule sa joie communicative de jeune fille qui découvre les clips à la fin des années 90. Puis viendront Colombine Jacquemont et l’ultra émouvante histoire de la mort de sa grand-mère avec qui elle partage l’amour de la musique du compositeur César Franck. Nathalie Bigorre et son histoire d’amour avorté avec un sculpteur. Eugénie Ravon qui surgit en furie chez celui qui vient de la larguer et écoute « leur » Back is black d’Amy Winehouse. Et enfin Nanténé Traoré qui sait mieux mimer à ses enfants que chanter Bob Marley ou Stevie Wonder.

La musique fait bien plus qu’adoucir les mœurs

Le tout s’enchaîne avec une grande fluidité, extraits enregistrés et interprétations scéniques s’entremêlant. Sans structure évidente, le spectacle slalome entre la joie, le partage, le retour du souvenir, de l’émotion, la faculté de réunir, de soulever les foules et cette inscription dans nos corps de ces quelques notes qui rien qu’en s’esquissant peuvent à nouveau nous mettre en mouvement. La Bande originale s’éparpille, traverse des sujets qui auraient pu, chacun, faire spectacle. Mais la musique est ainsi, rebondissante et multiple, charriant ses effets multiformes dans une succession de morceaux hétéroclites et émouvants. Des histoires politiques de révoltes de sardinières ou d’effets identitaires viennent à ces récits personnels superposer le commun que façonne la musique, sa manière de modeler nos sociétés, d’en refléter les transformations. Oum Kalthoum à l’Olympia, Barbara au Canada, instrument du mélange et des rencontres, la musique dans ce spectacle fait bien plus qu’adoucir les mœurs, elle enrichit notre humanité.

Eric Demey