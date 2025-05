Thierry Malandain associe à ses Nocturnes, crées en 2014, Minuit et Demi, ou le cœur mystérieux sur des musiques de Saint-Saëns pour une Soirée de Ballets qui est un travail d’orfèvre.

« Frédéric Chopin traduit dans Les Nocturnes les langueurs de l’amour avec la profondeur de sa nature éprise de mélancolie » note Thierry Malandain. C’est ce qu’il nous donne à voir dans une pièce créée en 2014 répondant avec tout le talent compositionnel qui est le sien aux notes d’un romantisme noir du musicien franco-polonais. Devant le piano de Thomas Valverde, une colonne de danseurs et danseuses avancent de cour à jardin, pour disparaître comme happés par la coulisse. Une vague réitérée maintes fois, comme pour exprimer le passage inexorable du temps et l’inéluctabilité de notre finitude, observée par chacun avec calme, résistance, effroi ou fascination. Deux hommes, de dos, se courbent, tombent à la renverse un à un avant de tenter de se relever tels des oiseaux blessés et d’entamer un pas de deux d’une fluidité rare que vient rompre les angles droits formés par leurs articulations. Les duos, trios et quatuors, masculins, mixtes ou féminins, s’enchaînent alors et se démultiplient, les mouvements passant d’un corps à l’autre de multiples manières somptueuses.

Mille façons de défaillir

Vient ensuite Minuit et Demi, ou le cœur mystérieux, nouvelle création sur la Danse Macabre et d’autres mélodies de Saint-Saëns. Le rideau se lève sur vingt-deux interprètes parés de longs manteaux noirs qui font face à l’image grand format d’un ciel nuageux et nous tournent le dos. Là encore ils commencent par s’évanouir avant de se relever et de former des lignes, des rondes, des groupes serrés qui se disloquent et se recomposent laissant exploser l’inégalable musicalité du chorégraphe biarrot et dévoilant dans leur mouvement la doublure ciel et blanche de leurs majestueux costumes. Suit alors une série de tableaux qui inventent mille façons de défaillir. Dans un charmant quatuor, des jeunes femmes, rieuses, s’amusent à se pousser ; un duo d’amoureux se pâme. Mais le temps file inévitablement et dans la scène finale, une longue traîne habillée de ciel dévoile en se retirant un homme vêtu de chair. Rejoint par ses comparses, tous forment un amas de corps que l’on croirait nus, au dernier comme au premier jour. « Si danser c’est lancer vers l’avenir son espoir obstiné, le temps présent meurt trop jeune, et l’on ne dit jamais tout ce que l’on voudrait cadencer « dans l’onde de la vie » » écrit l’orfèvre Thierry Malandain.

Delphine Baffour