« Louis Braille, au-delà des yeux clos » et « Sarah Bernhardt »

La comédienne, autrice et metteure en scène Pierrette Dupoyet célèbre cette année sa 40e participation au Off d’Avignon. Elle y présente une création, Louis Braille, au-delà des yeux clos, et reprend Sarah Bernhardt à l’occasion du 100e anniversaire de la mort de la comédienne. Une pièce qui met en jeu l’amour de la scène, au-delà du temps.

Qu’est-ce qui vous a inspiré dans le parcours du méconnu Louis Braille ?

Pierrette Dupoyet : Je crois que le sentiment d’admiration nous structure. Lorsque je m’empare d’un personnage pour le mettre en lumière, c’est parce qu’il m’a émue et parce que je souhaite transmettre ce qu’il a fait pour le bien de l’humanité. Louis Braille est de ceux-là…Son parcours est édifiant. Il est devenu aveugle à l’âge de 5 ans et n’a jamais désespéré de la vie. Il s’est battu pour être aussi savant que ceux qui voyaient et a travaillé sans relâche pour trouver un système de lecture par les doigts (Le Braille). Grâce son génie, à l’âge de 16 ans il a offert à des milliers d’aveugles l’accès à la lecture, porte ouverte sur le monde ! Il méritait bien un spectacle qui retrace sa vie.

Avec votre spectacle, que voulez-vous révéler sur la divine Sarah Bernhardt, sur le monde du théâtre ?

P.D. : Je souhaite faire ressentir à quel point la ferveur peut traverser le temps et l’espace. Le métier de comédienne ne « vieillit » pas. Sans vouloir me comparer à Sarah Bernhardt, je me retrouve dans nombre de ses choix : porter de grands monologues, interpréter des rôles d’hommes, jouer dans le monde entier, ne pas se laisser abattre par des accidents physiques (elle a joué amputée d’une jambe, j’ai joué le bras droit cassé en 3 morceaux, avec des côtes fêlées…). À 73 ans elle était encore sur scène, moi aussi ! J’adore sa devise : « Quand même ! » Je l’interprète avec une joie non dissimulée. Elle est extravagante, délirante mais également touchante, fragile… comme le sont les monstres sacrés.

« Le festival dans sa diversité est une fabuleuse preuve de liberté. »

C’est votre 40e participation au Off d’Avignon. Quel est votre regard sur le Festival, sur son évolution?

P.D. : Avec le temps qui passe je suis devenue une mémoire vivante du Off. Louis Braille est ma 43ème création. Mon regard sur le Festival est toujours aussi enthousiaste. La première année où je suis venue, il n’y avait que 170 spectacles et tout le monde disait déjà « C’est trop ! ». J’étais persuadée que le nombre grossirait. Nous en sommes à 1600 spectacles. Je ne partage pas l’avis de ceux qui disent qu’il y a trop de spectacles. Non, il pourrait y en avoir 3000 que je trouverais cela formidable. Cela signifie qu’il y a de plus en plus d’artistes qui veulent faire entendre leur voix. Le public, au fil des années, devient de plus en plus exigeant et nous force à la qualité. Le festival est dans sa diversité est une fabuleuse preuve de liberté, et tout le monde nous envie ce moment unique de partage.

Vous affirmez que le théâtre est « utile ». En quoi ?

P.D. : Bien sûr que le théâtre est utile ! On le dit en crise depuis 2000 ans, et pourtant il est toujours là ! Ni le cinéma, ni la télévision, ni les outils numériques ne lui ont fait mettre genou en terre. Voilà la preuve irréfutable qu’il est essentiel… Au-delà de la dimension artistique, dans mes créations, j’aborde souvent des sujets de société (erreur judicaire, déportation, don d’organes, exclusion violences conjugales). Je n’ai pas la naïveté de penser qu’un spectacle peut changer le monde, mais je crois aux édifices que l’on érige, pierre par pierre, spectacle après spectacle, qui finissent par créer des lieux de respiration où reprendre courage et espoir. J’ai le sentiment que la plupart des spectateurs viennent au Festival pour tâter le pouls du monde. À nous de leur proposer, le temps d’un spectacle (et au-delà…) des rêves à bâtir.

Propos recueillis par Agnès Santi