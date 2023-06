En 1965 à l’université de Cambridge eut lieu un débat, filmé par la BBC, entre James Baldwin, écrivain homosexuel noir américain, et William F. Buckley Jr, journaliste et essayiste conservateur. Greig Sargeant et John Collins de la compagnie new-yorkaise Elevator Repair Service, fondée par John Collins en 1991, font entendre ce débat sur une scène de théâtre. Un débat qui n’a rien perdu de sa vigueur et résonne fortement dans la société américaine d’aujourd’hui.

Pourquoi avez-vous choisi de mettre en scène ce débat ?

Greig Sargeant : J’ai lu Baldwin à l’université et l’ai adulé pour son courage, son sens artistique et sa vision. Puis il y a quelques années déjà est né le désir d’interpréter sa pensée sur une scène de théâtre. Lorsque j’ai découvert le débat Baldwin/Buckley sur YouTube, dont la question était : « Le Rêve américain existe-t-il au détriment du Noir américain ? », j’ai su que c’était le bon projet. Les questions raciales en Amérique n’ont pas fondamentalement changé depuis 1965. Le racisme prospère toujours dans mon pays. Il est important pour nous de présenter cette œuvre au public 60 ans plus tard, de poursuivre aujourd’hui cette conversation. Nous n’avons quasi rien changé à la transcription du débat. James Baldwin était véritablement un prophète.

John Collins : Greig m’a confié qu’il avait toujours voulu jouer James Baldwin. Nous avons tous été très émus par le discours de Baldwin lors du débat et nous avons également été frappés par le fait que la conversation ressemblait à une discussion contemporaine sur la race en Amérique. Le débat fonctionne parfaitement aujourd’hui. Il est consternant de constater que le sujet est toujours d’actualité (nous étions en 2019, avant l’été 2020 et les nombreuses manifestations de Black Lives Matter). C’est une excellente occasion de faire entendre ces paroles à un public contemporain, dont beaucoup n’avaient que récemment pris conscience de la nécessité de cette conversation. Nous croyons au pouvoir des mots de Baldwin, et nous avons réalisé que les mots de Buckley ressemblaient à des arguments que l’on pourrait entendre sur Fox News aujourd’hui.

Pourquoi avoir ajouté au débat une discussion née de la correspondance entre James Baldwin et son amie Lorraine Hansberry, première autrice noire à voir l’une de ses pièces montée à Broadway en 1959 ?

G.S. : James Baldwin et Lorraine Hansberry étaient les meilleurs amis du monde. Tous deux étaient de courageux radicaux qui n’avaient que faire des libéraux blancs bien intentionnés. Tout le monde connaît la personnalité publique de James Baldwin, mais il était important pour nous de montrer son côté privé, que nous montrons en lien avec sa meilleure amie.

J.C. : Bien que Baldwin remporte facilement le débat lors du vote, c’est Buckley qui a le dernier mot. Nous ne voulions pas que le spectacle se termine par la parole de Buckley. Nous avons envisagé de réorganiser les discours, mais nous avons rapidement constaté que cela n’avait aucun sens. Nous avons commencé à réfléchir à la manière de centrer le spectacle sur Baldwin lui-même, Baldwin l’homme. Cette idée a donné lieu à des recherches plus approfondies et Lorraine n’a cessé d’apparaître. April Matthis, qui joue le rôle de Lorraine, a apporté son aide. Elle et Greig ont une relation d’amis et d’artistes qui ressemble beaucoup à la relation Baldwin/Hansberry. Ce rapprochement est un moyen de fusionner le vrai Baldwin et le vrai Greig Sargeant. Ils ont donc écrit cette scène brillante, qui se transforme en une conversation entre Greig et April.

Propos recueillis par Agnès Santi