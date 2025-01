On ne marche plus sur la Terre, mais avec elle. On ne vit pas sur un immense « globe » rassurant mais sur une infime pellicule à sa surface. Renouvelons nos représentations avec ces trois essais scéniques, aux confins de la conférence et de la performance, fruits du travail de la metteuse en scène Frédérique Aït-Touati alliée à l’anthropologue Bruno Latour, disparu en 2022.

Depuis la mort du philosophe Bruno Latour, son associée, la metteuse en scène et historienne des sciences Frédérique Aït-Touati, continue de porter haut les fruits de leur travail sur l’écologie. L’objectif : redéfinir notre rapport au vivant en changeant notre manière de considérer notre planète et ce qui l’habite. À charge pour l’envoûtant Duncan Evennou de mener à bien cette vulgarisation d’un autre genre. Depuis son laboratoire au plateau, il griffonne des schémas projetés en direct sur une toile au-devant ou au fond la scène. Sa voix nous emmène dans les univers de l’infiniment petit et l’infiniment grand pour nous replacer au bon endroit : non pas au centre mais bien mélangés à la multitude des êtres. Et le dispositif fonctionne, de la mise en scène advient un récit qui nous fait apparaître la science plus sensible que jamais.

Une révolution en trois actes

La pédagogie de Trilogie terrestre se déploie dans trois directions, correspondant aux trois spectacles dont elle est l’agrégation. Inside (2016) déconstruit la planète bleue et nous fait exister sur cette mince croûte habitable que l’on nomme « zone critique » (qui a donné son nom à la compagnie). Dans Moving Earths (2019), Duncan convoque Galilée et le climatologue James Lovelock, théoricien de « l’hypothèse Gaïa » selon laquelle l’ensemble des êtres vivants formeraient un superorganisme. Avec le troisième volet, Viral (2021), la scène-laboratoire prend tout son sens puisque le public est invité à la parcourir, à discuter avec des performeurs. Se représenter le monde, c’est aussi lui prêter des émotions. Ainsi, l’art de la compagnie Zone Critique fait entrer le terrestre dans notre intime, et accomplit le tour de force d’une nouvelle révolution scientifique.

Enzo Janin-Lopez