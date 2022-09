Laurent Coulondre « Meva Festa »

Le pianiste célèbre la sortie de son nouvel album tourné vers l’Amérique Latine.

On l’avait quitté saluant le souvenir de Michel Petrucciani ; on le retrouve en mode latin jazz : Laurent Coulondre a la bougeotte musicale. « Meva Festa » est son nouveau projet, assorti d’un album sorti début septembre. Ne cherchez pas le sens de son titre ; il joue délibérément d’un mélange de catalan et de brésilien, mais pas besoin d’être un spécialiste des langues romanes pour comprendre qu’il est question de prendre part à une fête. Né de ses échanges avec le percussionniste brésilien Adriano Tenorio DD, le projet, pulsé par deux batteries, Martin Wangermée et André Ceccarelli, est fortement cuivré grâce à quelques cadors du jazz hexagonal en première ligne : Nicolas Folmer et Alex Bourguignon aux trompettes, Robinson Khoury au trombone, Lucas Saint-Criq et Stéphane Guillaume aux saxophones. Le regard tourné vers l’Amérique du Sud et Cuba, Coulondre fait rugir son orgue et claquer ses claviers funky comme de rigueur. Première sur scène au New Morning.

Vincent Bessières