Retrouvailles avec un Moyen-Age coloré, drôle et intense, aventure artistique et humaine, la pièce mise en scène par Olivier Martin-Salvan caracole entre le comique, le tragique et le spirituel.

« En début de carrière, j’ai découvert le XVIIème siècle avec Le Bourgeois gentilhomme, et trouvé chez Molière le modèle de tout ce que j’aime au théâtre. J’ai ensuite continué dans le temps, en passant par Rabelais, et, comme un saumon qui remonterait la rivière jusqu’au glacier originel, j’ai découvert un Moyen Âge qu’on m’avait caché, sa langue, son esprit, son rire. Grâce à Pastoureau, Le Goff, Boucheron, sont tombés les oripeaux maronnasses dont on recouvre à tort cette époque riche d’un sens aigu du collectif. Le théâtre nous offre la possibilité de le retrouver. J’ai passé commande d’écriture à Valérian Guillaume qui travaille sur la matérialité de la langue, et en a inventé une avec un foisonnant talent. Plutôt qu’une pièce médiévale, je dirais que c’est une pièce médiéviste, qui invente un monde comme le ferait un chercheur.

Un poème théâtral entre Brueghel et Bosch

J’avais envie que nous soyons nombreux au plateau et que la poésie soit défendue bec et ongles. Je voulais aussi travailler avec Catalyse, troupe d’artistes professionnels en situation de handicap mental. J’ai pensé à eux tout de suite pour ce spectacle et l’équipe s’est constituée autour de leurs présences, avec des comédiens qui pouvaient circuler dans les différents registres convoqués par l’univers médiéval tel que je l’avais lu et rêvé. Dans un château inventé par l’incroyable proposition visuelle des plasticiens Clédat & Petitpierre, on voit vivre ensemble toutes ces singularités et tous ces corps qui semblent peupler une peinture de Brueghel l’Ancien qui se transformerait en un tableau de Jérôme Bosch. Entre danse et comédie, ressurgissent les farces qui entouraient les mystères, qui croyaient à la puissance protectrice du théâtre. Je veux un grand spectacle populaire et exigeant, drôle et vertigineux, émaillé par des moments de contemplation et de poésie. »

Propos recueillis par Catherine Robert