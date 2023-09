« Cosmos », une collaboration entre Maëlle Poésy et Kevin Keiss

Avec Cosmos, Maëlle Poésy et Kevin Keiss poursuivent dans l’espace leur collaboration de longue date. À partir d’un travail d’immersion dans le milieu de l’astrophysique au féminin, ils créent une fiction reliant notre époque aux années 60.

« Lorsque j’entame mes recherches pour Cosmos en 2020, j’ai l’envie de travailler sur les découvertes spatiales à travers des parcours féminins. Avec mon collaborateur de longue date Kevin Keiss, nous commençons alors à travailler comme nous en avons l’habitude : en réalisant des recherches, qui s’étendent environ sur deux ans et demie avant la création. Nous rencontrons de nombreuses astrophysiciennes, nous lisons aussi beaucoup. C’est alors que nous tombons sur une histoire qui nous passionne : celle du programme clandestin « Mercury 13 » dans les années 60 aux USA, en pleine guerre froide, qui propose à des jeunes femmes pilotes d’avion de participer à des tests afin d’éprouver leur capacité à partir dans l’espace. Dans Cosmos, nous mêlons une fiction inspirée de cette histoire vraie à celles, fictives mais nourries de nos recherches, de deux astrophysiciennes contemporaines.

Femmes du ciel

Cinq interprètes d’origines et de pratiques artistiques différentes – trois comédiennes, deux circassiennes – nous font voyager d’une époque à l’autre. Elles convoquent aussi des rapports au ciel et à l’espace différents. L’une des scientifiques se questionne sur le temps, les différents cycles qui existent dans l’univers ; l’autre est plutôt penchée vers le futur, vers l’exploration de Mars. Les différentes histoires de Cosmos se frottent entre elles, ce qui produit une forme de réalisme magique qui nous est cher à Kevin Keiss et à moi. L’ensemble amène à regarder le monde autrement, dans un rapport qui dézoome. En regardant l’espace depuis la terre, le cycle du temps nous apparaît différemment, de même ce que l’on envisage comme la réalité. La vacuité de bien des choses se révèle. Les femmes de Cosmos ont une grande force de libération qui a de quoi faire changer notre regard sur le présent et le futur ».

Propos recueillis par Anaïs Heluin