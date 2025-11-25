À travers cette lecture-spectacle, Emma Dante et Sabino Civilleri rendent hommage à l’écrivain, dramaturge, acteur et scénariste, Vitaliano Trevisan (1960–2022), plutôt méconnu en France. Un portrait morcelé à la découverte d’une écriture unique.

Autodidacte, Vitaliano Trevisan exerça nombre de professions manuelles avant de se lancer en littérature, déployant une écriture vive, introspective, qui saisit le réel de manière profondément originale. Vincent Raynaud, son traducteur pour Gallimard (Treize et Le Pont), loue « une langue chirurgicale, aiguisée comme un scalpel. Glacée et brûlante à la fois. Beckett, Bernhard, Pasolini, Sarah Kane. Son œuvre les embrasse et les transcende, par la grâce de cette langue unique, un italien qui n’existe pas, qu’il invente et manie avec une dextérité propre aux arts martiaux. » L’autrice et metteuse en scène Emma Dante, dont on apprécie l’admirable théâtre, et l’excellent acteur Sabino Civilleri lisent des pages extraites de I quindicimila passi (Les quinze mille pas, éditions Verdier), le roman qui l’a fait connaître, de Tristissimi giardini, Standards et Works (en français aux éditions Verdier). Une occasion rare de découvrir un auteur méconnu.

Agnès Santi