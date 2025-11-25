La Terrasse

Théâtre - Agenda

Emma Dante lit « La Nuit » de Vitaliano Trevisan », mise en espace Andrea Baracco

©Accompagnée de Sabino Civilleri, Emma Dante rend hommage à l’écrivain Vitaliano Trevisan © Carmine Maringola
Accompagnée de Sabino Civilleri, Emma Dante rend hommage à l’écrivain Vitaliano Trevisan © Carmine Maringola

Institut culturel italien / lecture-spectacle / mise en espace Andrea Baracco/Entrée libre sur réservation

Publié le 25 novembre 2025 - N° 338

À travers cette lecture-spectacle, Emma Dante et Sabino Civilleri rendent hommage à l’écrivain, dramaturge, acteur et scénariste, Vitaliano Trevisan (1960–2022), plutôt méconnu en France. Un portrait morcelé à la découverte d’une écriture unique.     

Autodidacte, Vitaliano Trevisan exerça nombre de professions manuelles avant de se lancer en littérature, déployant une écriture vive, introspective, qui saisit le réel de manière profondément originale. Vincent Raynaud, son traducteur pour Gallimard (Treize et Le Pont), loue « une langue chirurgicale, aiguisée comme un scalpel. Glacée et brûlante à la fois. Beckett, Bernhard, Pasolini, Sarah Kane. Son œuvre les embrasse et les transcende, par la grâce de cette langue unique, un italien qui n’existe pas, qu’il invente et manie avec une dextérité propre aux arts martiaux. » L’autrice et metteuse en scène Emma Dante, dont on apprécie l’admirable théâtre, et l’excellent acteur Sabino Civilleri lisent des pages extraites de I quindicimila passi (Les quinze mille pas, éditions Verdier), le roman qui l’a fait connaître, de Tristissimi giardini, Standards et Works (en français aux éditions Verdier). Une occasion rare de découvrir un auteur méconnu.

Agnès Santi

A propos de l'événement

La Nuit
du lundi 8 décembre 2025 au lundi 8 décembre 2025
institut culturel italien
50 rue de Varenne, 75007 Paris

à 20h. Entrée gratuite sur réservation ici 

