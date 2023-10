Oratorio mêlant drame et musique, Grès (tentative de sédimentation) réunit sur scène le comédien Emmanuel Matte et le musicien Valentin Durup. Sous la direction de Guillaume Cayet, les deux interprètes nous racontent l’histoire d’une lutte, d’une colère, d’une transformation.

« C’est un corps qui s’exprime. Un corps de vigile qui travaille dans un centre commercial. Il a toujours consenti aux ordres, mais un jour, peut-être à cause d’une humiliation de trop, il décide de passer à l’action. Ce personnage nous parle d’une part du monde qui est la sienne, avec ses paysages intérieurs et extérieurs, ses habitudes, ses collègues… Il ne cherche pas vraiment à nous dire quelque chose sur ce qui l’entoure. Ce qu’il nous dit, c’est comment le monde est et, peut-être aussi, comment il pourrait être. Deux voix s’expriment dans Grès : en fait, une seule et même voix, mais prise à deux moments différents, avant et juste après la transformation du personnage. Je pense que c’est cela que le théâtre peut faire : raconter des transformations, des brèches de modification du réel.

Inventer des contre-récits

Si j’ai choisi pour ce spectacle la forme d’un monologue accompagné de musique, c’est qu’il me semblait important que cette prise de parole soit également un espace poétique qui s’ouvre à l’imaginaire par la musique, parfois par la vidéo, ou tout simplement par l’écriture. Grès continue la recherche que je m’efforce de mener là où je travaille : tenter d’inventer des contre-récits, des représentations dissidentes, offrir un miroir à ceux à qui l’on n’en offre jamais, raconter comment notre époque traverse nos intimités, ouvrir des perspectives, trouer le réel avec une porte de sortie… Je me dis que, sans doute, c’est la façon dont mon travail agit : en permettant de se voir représenté. L’imaginaire est radical. Il peut beaucoup de choses sur le réel. En se nommant, en s’imaginant, un monde peut se donner à naître. »

Propos recueillis par Manuel Piolat Soleymat