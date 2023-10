En compagnie des comédiens du Théâtre du Soleil, le dramaturge américain Richard Nelson éclaire la fabuleuse aventure du Théâtre d’Art de Moscou pendant leur tournée américaine à Chicago en 1923. Une aventure artistique et humaine riche, dense, passionnante, qui résonne à toute époque.

C’est évidemment au Théâtre du Soleil, où l’art et la vie sont singulièrement mêlés, que cette pièce a sa place ! Reconnu outre-Atlantique mais encore peu repéré en France, Richard Nelson donne vie aux « Conversations entre acteurs du Théâtre d’art de Moscou pendant leur tournée à Chicago en 1923 », à l’occasion de la célébration de leur 25eanniversaire, lors de la préparation d’un repas de fête. « Toutes sortes de choses arrivent, des petites choses de la vie, comme il nous en arrive à chacun tous les jours, avec les sentiments, l’amour, la politique, les aspirations artistiques, les questions de santé et comment toutes ces choses se combinent et s’affectent les unes les autres. » dit-il. La pièce fait écho au titre Ma vie dans l’art, autobiographie dans laquelle Constantin Stanislavski (1863-1938) raconte notamment l’expérience de sa célèbre méthode d’apprentissage, en quête de l’essence de l’humain.

Nous voir dans l’autre

Les paroles reflètent l’effervescence créative de talents à l’influence décisive quant à la formation de l’acteur, tant au théâtre qu’au cinéma (en témoignent l’American Laboratory Theatre, le Group Theatre, et le fameux Actors Studio), reflètent aussi la précarité d’artistes issus d’une société russe en plein bouleversement, où la Révolution d’Octobre qui met fin au pouvoir tsariste va laisser place à la dictature stalinienne. Quelle traversée pour ces immenses comédiens, pédagogues et explorateurs d’un art novateur, qui virent les promesses d’une utopie émancipatrice se transformer en totalitarisme… La troupe fut accueillie aux États-Unis avec « une impatience fébrile » selon un critique du New York Times, et le dramaturge s’est nourri de la multiplicité des regards posés sur eux pendant ce séjour américain – tantôt vus avec méfiance comme des bolcheviques, ou avec nostalgie par les Russes blancs exilés… Avec un souci du détail fulgurant, le spectacle fait émerger au cœur du quotidien toute la complexité de la nature humaine, chère au médecin et écrivain Tchekhov, qui inspire aussi la pièce. Dans la lignée du travail si généreux et exigeant d’Ariane Mnouchkine, qui a traduit la pièce, et du Théâtre d’Art même, la partition créée avec onze acteurs et actrices de tous âges du Théâtre du Soleil, dont Maurice Durozier, Hélène Cinque et Georges Bigot, affirme un idéal artistique autant qu’humain, et finalement très politique : « Notre travail comme acteurs, c’est de nous voir dans l’autre et de voir l’autre dans nous ».

Agnès Santi