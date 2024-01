Après le succès du chatoyant Barbe bleue d’Amélie Nothomb, tout en délicieuse fantaisie, changement de registre pour Frédérique Lazarini, qui s’empare d’une immortelle tragédie : Le Cid de Corneille, dont elle propose « une version baroque, poignante et profondément méditerranéenne » sur la scène de l’Artistic Théâtre.

Inspiré par une ancienne chanson de geste espagnole, Le Cid obtint dès sa création en 1637 un immense succès, suivi par une emblématique querelle attaquant les « méchants vers » de Corneille. Quel maelstrom dans cette intrigue captivante où l’élan de l’amour autant que le jeu politique traversent moult épreuves, où l’ardeur de la passion se heurte aux impératifs de l’honneur… Rappelons que Rodrigue à la demande de son père humilié assassine en duel le père de Chimène. Un meurtre qui appelle la vengeance et rend impossible l’union des jeunes amoureux. La tragédie orchestre l’affrontement d’exigences contradictoires que Frédérique Lazarini ancre dans la tradition de la vendetta, sur les rives d’une Méditerranée plurielle, rêvée, habitée de rituels antiques, de périples héroïques, de chœurs immémoriaux. « Avec ici, en tête de proue peut-être, la Grèce, tant dans cette pièce les correspondances sont tangibles entre Chimène et Antigone déchirée dans son devoir familial funèbre. »

Une jeunesse déchirée

La mise en scène se nourrit de rites et pratiques millénaires, d’un creuset puissamment théâtral dont elle convoque l’essence pour façonner le portrait d’une jeunesse déchirée par les souffrances de l’amour, par la cruauté d’un dilemme né au cœur d’un système patriarcal écrasant. L’adaptation resserrée fait place à une distribution masculine, à l’exception de l’héroïne Chimène qui défie le pouvoir et déploie une impressionnante force de caractère, interprétée ici par la toute jeune Lara Tavella. Arthur Guezennec incarne Rodrigue, amant coupable devenu héros guerrier, Cid pardonné par le roi grâce à ses victoires. À leurs côtés Cédric Colas (Don Fernand, Don Gomes), Quentin Gratias (Don Sanche), Philippe Lebas (Don Diègue) et Guillaume Veyre (El Vire)… Et au centre de l’intrigue aussi amoureuse que politique le cœur. Comme le souligne joliment la metteure en scène : « La pièce en explore une véritable cartographie : épicentre symbolique d’une vaste étendue de sentiments, il est ce territoire complexe fait de labyrinthes, d’écueils et d’abîmes. »

Agnès Santi