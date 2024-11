Le Festival Flamenco de Nîmes célèbre ses 35 ans

Plus grand événement flamenco en dehors de l’Espagne, le festival de Nîmes est depuis 35 ans un incontournable qui se déploie dans toute la ville.

Le festival fait vibrer la ville au rythme des zapateos et séduit un large public international. Pour cette édition anniversaire flamboyante, un éclairage particulier met en valeur les deux magnifiques inventeurs que Andrés Marín et Rocío Molina. Le premier ouvre les festivités dans le Hall de Carré d’Art avec une performance inédite dans laquelle il se lance le défi de convoquer tout à la fois les figures majeures du bûto Kazuo Ohno et du flamenco La Argentina. Il présente également son solo Recto y Solo ainsi que, pour la première fois en France, Matarife / Paraíso, dans lequel il revisite en duo avec Ana Morales la Divine Comédie de Dante à l’aune des pratiques sacrées et populaires andalouses. La seconde, immense danseuse et nouvelle artiste associée au Théâtre de Nîmes, interprète dans une même journée les trois pièces de sa sublime Triología sobre la guitarra, un moment exceptionnel et immanquable.

Des événements gratuits

Autres figures incontournables de cette édition, le prodigieux Israel Galván, qui recrée 20 ans après son solo fondateur La Edad de Oro, ainsi que, dans un duo au sommet, Paula Comitre et Alfonso Losa qui avec Alter Ego proposent un dialogue libre et envoûtant entre deux virtuosités, modernité et tradition. Et puisque partagée par toutes et tous une fête est bien plus belle, le flamenco débordera pour cet anniversaire des enceintes du théâtre de Nîmes pour des spectacles ou des événements gratuits dans toute la ville. Ainsi, outre l’ouverture dans le Hall de Carré d’Art auront lieu notamment une déambulation poétique avec La CarmenCycletta imaginée par la Cie Dynamogène, un récital au Musée des Beaux-Arts et un autre au Musée de la Romanité.

Delphine Baffour