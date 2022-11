Oratorio de Noël de Bach

Deux approches de l’œuvre de Bach : à Versailles avec John Eliot Gardiner, le Monteverdi Choir et les English Baroque Soloists, à la Maison de la Radio et à Massy sur instruments modernes.

John Eliot Gardiner aime à mettre ses pas dans ceux des compositeurs qu’il interprète, Bach plus qu’aucun autre, auquel il a consacré un superbe livre (Musique au château du ciel, Flammarion, 2019). Aussi n’est-ce pas étonnant qu’il se lance dans le projet un peu fou – selon les habitudes actuelles – d’interpréter d’un trait les six cantates de l’Oratorio de Noël ; Bach n’avait-il pas fait ainsi pour les fêtes de la Nativité en 1734 ? On saisit alors toute la variété des effets mise en œuvre par le compositeur. À la Maison de la Radio (et à l’Opéra de Massy), Vaclav Luks s’en tient aux trois premières cantates, qui narrent la Nativité, l’Annonciation et l’Adoration des rois mages : suffisant pour voir comment le dynamique chef tchèque, fondateur de l’ensemble Collegium 1704, plonge le Chœur de Radio France et l’Orchestre national de France dans le bain baroque.

