Alim Beisembayev, le jeune pianiste kazakh virtuose

En invitant le jeune pianiste kazakh, lauréat l’an dernier du concours de Leeds, la Fondation Louis Vuitton continue de mettre en avant la nouvelle génération de virtuoses.

Formé à Londres (Purcell School, Royal Academy of Music), Alim Beisembayev s’est fait connaître internationalement en remportant à 23 ans le Concours de Leeds. À l’écoute de ses interprétations solides, parfaitement maîtrisées dans le répertoire russe (Rachmaninov, Prokofiev), inspirées dans Beethoven ou Liszt, on découvre un virtuose féru de couleurs. Un enregistrement de ses prestations, paru chez Warner Classics, le montre très à son aise dans des sonates de Scarlatti, les Miroirs de Ravel ou des études de Ligeti, tous lumineux sous ses doigts. Son programme dans le bel auditorium de la Fondation Vuitton est tout aussi varié : Suite française n° 2 de Bach, Sonate en ut mineur D 958 de Schubert et ces Études d’exécution transcendante de Liszt qui avaient ébloui le jury et dont l’enregistrement paraît ce mois-ci.

Jean-Guillaume Lebrun