D’où vient la colère ? Où s’ancre-t-elle ? Comment s’exprime-t-elle ? Fasciné par Louise Michel, figure majeure de la Commune de Paris, Laurent Vacher a posé la question à ses héritières et ses frangines. Portraits de femmes au poing levé !

« Faut-il courber la tête et se taire, quand on sent de l’avenir dans ses chants et de la foi dans son cœur ? » demande Louise Michel à Victor Hugo. Faut-il accepter qu’on humilie et qu’on violente, courber l’échine sous le joug, remercier les patrons pour l’aumône prolétaire et baisser les yeux face aux hommes dominants ? Laurent Vacher est allé poser la question à des femmes de tous âges, tous milieux sociaux et toutes origines, en diverses régions de France, partout où gronde le peuple et triment les invisibles. Manu, Ambre, Adidja, Geneviève, Valentine, Rose, Yasmine, Chaïma, Rebecca et toutes les autres : elles sont les avatars de Louise Michel et, comme Enjolras la rouge, parlent haut et fort.

Allez les filles !

Laurent Vacher a composé une sarabande de coups de gueule, interprétée par Odja Llorca, Marie-Aude Weiss et Philippe Thibault, qui a mis en musique ce répertoire de nos indignations collectives et de nos emportements quotidiens. Les interprètes composent un « trio musical énervé » qui « attrape la colère par le col pour lui faire cracher ce qu’elle reflète, ce qu’elle révèle, ce qu’elle dit de nous », jusqu’aux colères brunes du ressentiment, aux colères jaunes des résignés de l’idéal, aux colères noires, seuls ou en groupes, en ligues et en processions. Une scénographie minimale, quelques accessoires, quelques touches de rouge dans les costumes de Virginie Albla et les lumières de Victor Egéa pour mettre le feu aux joues et caresser l’orage de leurs éclairs : les femmes ne sont pas hystériques, elles sont historiques !

Catherine Robert