David Drouard crée une pièce née d’un dialogue avec des adolescents, explorant la construction de l’identité et le rapport au corps.

L’idée de La Chair de l’Objet naît pendant la période du COVID 19 quand, dans la rue, portant des masques, nos visages ont été oblitérés. Cela a conduit David Drouard à une réflexion plus vaste sur l’identité, notamment en laissant la parole à des adolescents avec lesquels il travaille depuis longtemps. Cette création « danse et jeunesse » tire donc sa singularité de son processus d’écriture même, liée au dialogue qu’il a tissé avec des collégiens et lycéens autour de cette question. La pièce commence par un duo dans lequel Evguenia Chetchelkova et David Drouard portent des Zentaï, ce maillot académique intégral, symbole de sécurité, qui cache corps et visage et déréalise l’individu. Dépourvues d’expression, ces silhouettes sont alors libres d’explorer ce qu’elles veulent être, hors de toute assignation ou essentialisation. Le trio qui suit nous entraîne au-delà de nos racines, dans un espace stellaire où tous nos repères ont changé. Beaucoup plus fictionnel, ce trio perdu dans le chaos ressemble à la métaphore du sentiment adolescent face au corps.

Agnès Izrine