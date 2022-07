Lady Magma par Oona Doherty, une féminité figée

Tentés d’enfermer le travail d’Oona Doherty dans les bas-fonds de Belfast ? Voici une réponse qui saura vous surprendre. Pas nécessairement dans le bon sens.

Il est loin l’uppercut de ses états de corps, son sens du plateau et de l’image produite, son engagement brut et direct. Lady Magma d’Oona Doherty nous accueille en mode séance de développement personnel, tout à l’écoute d’une danseuse-coach de vie et de ses promesses de libération de soi en discours prêt-à-penser. Quelques respirations profondes plus tard, non sans avoir oublié d’engager le périnée et l’anus, nous voilà installés en arc de cercle sur une pelouse. Au centre, les danseuses allongées entament leur rituel, ainsi nommé par la chorégraphe irlandaise. Des respirations, des ventres qui se soulèvent, des poitrines qui se plient, des cuisses qui s’ouvrent, des râles… Les visages se crispent, spasmes et rictus se mêlent dans des réminiscences de postures d’enfantement.

Une féminité figée dans ses propres représentations

Oona Doherty a souhaité rendre hommage aux femmes à travers un spectacle proche de la nature, prompt à nous faire ressentir les vibrations de la féminité. Au lieu de cela, on tombe dans les habituels éclats de rire surgissant de nulle part, côtoyant les brusques accès de larmes, cris ou rugissements de louves affamées. Course dans l’herbe en farandole, cheveux qui virevoltent, séquence chantée… les images toutes faites se succèdent dans des états de corps brouillons qui n’accèdent ni à la transe, ni à la libération, et passent à côté d’une empathie nécessaire au spectateur pour adhérer à la proposition.

Nathalie Yokel