Omri Mor Trio feat. Karim Ziad et Romain Labaye

Le pianiste virtuose Omri Mor se présente en trio pour un programme aux couleurs du jazz « oriental ».

Jazz, classique, chaâbi, musique gnawa, versions latines, le pianiste israélien Omri Mor a dans les mains une vaste palette musicale. Ce qu’il entend faire résonner au sein de l’Ecuje, l’un des nouveaux territoires du jazz dans les quartiers Nord de Paris, avec deux partenaires à son diapason : le bassiste éclectique Romain Labaye et le batteur tout-terrain Karim Ziad, à la manœuvre dès 2018 sur It’s About Time, le disque qui révéla le jeune prodige. Dans le cadre du nouveau festival Confluences de l’Ecuje, consacré aux cultures juives du Maghreb à travers notamment conférences, concerts et spectacles, tous les trois devraient emprunter les mêmes chemins mélodiques, aux confins des musiques arabo-andalouses. De quoi nous faire patienter pour la suite.



Jacques Denis