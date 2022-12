On connait l’élixir et le cake d’amour. Mais qui a déjà entendu la chanson qui lie les cœurs ? Gérome Barry l’invente et en livre la recette dans un film charmant, vivifiant comme un philtre de jouvence !

Théodore est emprunté, gauche et timide. Sa petite amie vient de le quitter, ses meilleurs copains vont bientôt se marier et sa mère, fringante cinquantenaire, n’a pas renoncé à séduire. Entre bullshit job et atermoiements existentiels, il rencontre Amandine, qu’il croit être la femme de sa vie. Mais la belle l’est un peu trop : Théodore cherche l’expédient qui va lui permettre de surmonter son trac et de la séduire. Il entend alors parler de l’existence d’une chanson magique, composée par le méconnu Joe Rudy Melton. Ce mystérieux standard de jazz des années 20 est plus puissant que le philtre qui lia Tristan à Iseult et plus efficace que toutes les décoctions aphrodisiaques et autres flèches à la pointe enflammée. L’enquête de Théodore le mène à New York, à la recherche de cette chanson et de celle qui en détient la dernière partition.

L’âme et l’amour du jazz

L’exploration de Théodore est l’occasion, pour Gérome Barry qui l’interprète, de plonger dans l’univers des jam sessions new-yorkaises et de filmer, au plus près, chanteurs, danseurs et musiciens dans les clubs underground, les bars et les soirées improvisées du jazz américain. Les séquences outre-Atlantique alternent avec les aventures parisiennes de Théodore et ses amis (parmi lesquels Esteban campe un Rémi à la désopilante poésie) et sont l’occasion d’une plongée fascinante au cœur du swing. Le pianiste Giovanni Mirabassi a imaginé des standards inédits, dans l’esprit des années 30 ; Tatiana Eva-Marie (bouleversante en Circé musicienne et amoureuse) a ajouté les paroles. Ensemble, ils ont donné vie à l’élixir miraculeux du regretté Joe Rudy Melton, dont on aimerait que les notes passent en boucle sur les ondes actuellement saturées de haine et d’angoisse. Le film de Gérome Barry est à l’image de la chanson que traque son héros : ensorceleur, teinté d’une douce et élégante mélancolie, spirituel, loufoque et tendre. À voir en bonne compagnie, car le charme opère !



Catherine Robert



Sortie le 11 janvier 2023.