Sarah Murcia Eyeballing + Bruno Angelini Open Land

Deux propositions singulières des groupes de Sarah Murcia et Bruno Angelini pour le premier concert de jazz de l’année à Radio France.

La première est le groupe Eyeballing dans lequel l’inclassable Sarah Murcia donne de la voix, de la contrebasse et des claviers, pour forger en cheville avec Benoit Delbecq (aux piano et machines) et François Thuillier (au tuba), des grooves étranges et concassés entre lesquels fraye le saxophone d’Olivier Py, débouchant sur une pop abstraite aux textes parfois acerbes. La seconde présente sous le nom d’Open Land un compagnonnage de musique, que l’on doit au pianiste Bruno Angelini avec le violoniste Régis Huby, le contrebassiste Claude Tchamitchian et le batteur Edward Perraud, qui remonte à 2014 et a donné lieu à trois albums d’inspiration chambriste (le dernier vient de paraître), ouverts sur des espaces minimalistes et contemplatifs, aux accents parfois élégiaques.



Vincent Bessières