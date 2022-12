Ana Carla Maza présente un répertoire d’une grande fraicheur.

Ana Carla Maza, jeune violoncelliste et chanteuse aux origines latines, présente un répertoire d’une grande fraicheur.

Elle chante, en français et en espagnol, elle joue du violoncelle, à l’archet au pizzicato, avec grâce et naturel, sourire aux lèvres et l’œil pétillant. Repéré par Vincent Segal et Jean-Louis Aubert, fille d’un pianiste chilien et d’une cheffe de cœur cubaine, Ana Carla Maza possède un tempérament ardent qui s’entend dans sa musique. Composé et enregistré entièrement seule, pendant le confinement, avec une pointe de motivation féministe, le répertoire de son album « Bahia » se décline sur scène en quartet, avec des musiciens de jazz de Barcelone, le pianiste Roger Mas et le batteur Marc Ayza, et les percussions cubaines de Luis Guerra.



Vincent Bessières