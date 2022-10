O de Chloé Moglia

Avec sa nouvelle création O, la performeuse Chloé Moglia poursuit sa pratique de la suspension. La figure du cercle lui ouvre de nouveaux possibles, de nouvelles explorations.

Depuis la création de sa compagnie Rhizome en 2009, Chloé Moglia fait de la suspension aérienne une expérience de la pensée autant que du corps. Nourrie aussi d’arts martiaux, sa pratique que chaque création déplace et approfondit puise notamment sa matière dans des livres où sont notamment interrogés les rapports entre Nature et Culture. Elle s’inspire du philosophe et pisteur Baptiste Morizot (Sur la piste animale), des anthropologues Philippe Descola (Par-delà nature et culture) et Eduardo Kohn (Comment pensent les forêts)… Dans O, sa nouvelle création où elle renoue avec le seul en piste après avoir créé plusieurs formes collectives, elle part de L’Invention de la Terre du géologue Franco Farinelli. Afin d’explorer physiquement la pensée de ce chercheur, pour qui le modèle circulaire a laissé place à celui des réseaux, Chloé Moglia se suspend à un cercle, à un O.

Anaïs Heluin