À la marge de Tomohiro Maekawa

Au Festival d’Automne, l’auteur et metteur en scène japonais Tomohiro Maekawa présente pour la première fois son travail hors de son pays. Le message qu’il nous livre dans À la marge n’est guère des plus rassurants.

Considéré au Japon comme l’une des figures majeures de la scène théâtrale actuelle, Tomohiro Maekawa, fondateur de la compagnie Ikiume en 2003, a longtemps exploré l’univers de la science-fiction. L’artiste n’étant jusque-là jamais venu jouer en France – ni ailleurs en dehors du Japon –, nous n’avons pu rencontrer les météorites, les extraterrestres et autres créatures imaginaires qu’il mettait alors en scène. Il en reste toutefois des traces dans la pièce programmée aujourd’hui par le Festival d’Automne. Dans À la marge, les deux anciens camarades de classe Teradomari et Mei qui se retrouvent dans un café se racontent les étranges expériences qu’ils ont vécues. Tandis qu’une masse noire se dessine au-dessus de la ville, les clients du bar font revivre aux personnages des bribes de leur passé. Le Japon, dont le Covid et le Grand séisme de 2011 ont selon l’artiste révélé les dysfonctionnements, n’est pas épargné dans ce café où les fantômes s’accoudent au comptoir.

Anaïs Heluin