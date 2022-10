Bégayer l’obscur de David Sire, écriture et mise en scène de Marina Tomé

David Sire, Marina Tomé et Fred Bouchain (alias Cerf) créent un opéra de poche autour de la rencontre avec le Tordu, un homme reclus dans les bois. Du choc émotionnel naît l’œuvre d’art.

« Excitation, peur, jubilation, colère, délire » : la rencontre avec le Tordu a suscité chez David Sire « des émotions violentes et au départ parfaitement incompréhensibles. » En duo avec le guitariste Cerf, David Sire explore une nouvelle manière de dire ce choc, entre récit, chant et slam. « Bégayer l’obscur nous parle de notre soif de liberté et d’unité intérieure. », en faisant fusionner le texte et la musique. « Cerf est tour à tour le Jiminy Cricket, la conscience, le complice, le coach ou le mauvais génie de David. Par moments ils sont deux en un, parfois ils sont un seul en tous les deux. Ils portent le récit et le font avancer ensemble. Parfois l’émotion est telle que la parole ne peut plus dire. Alors la musique prend le relais. Parfois c’est l’inverse : la musique doit s’arrêter pour ouvrir, dans le silence, une fenêtre intime avec le public. », dit Marina Tomé, qui guide ses deux complices sur la ligne de crête entre évocation et incarnation.

Catherine Robert