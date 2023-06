Dans Camgirl chronicles, la comédienne et metteure en scène Maud Madlyn partage avec l’aide de son complice Andrés Montes Zuluaga son expérience en tant que travailleuse du sexe par webcam en Colombie.

Depuis une dizaine d’années, le duo franco-colombien formé par Maud Madlyn et Andrés Montes Zuluaga fabrique des spectacles qui se jouent des frontières, qu’elles soient géographiques ou disciplinaires. Ils traversent l’Inde, le Royaume-Uni, l’Italie, le Chili, le Mexique, l’Équateur et bien sûr la Colombie pour créer des pièces aussi politiques que poétiques sur le génocide, la mémoire, le féminisme ou encore la sexualité. Installés à Marseille depuis 2022, ils y poursuivent leurs excursions artistiques. Camgirls chronicles, dont le Théâtre du Train Bleu accueille les premières, est le fruit d’une expérience menée par Maud en Colombie en tant que travailleuse du sexe par webcam ou « camgirl ». Elle et Andrés Montes Zuluaga, qui cosigne la création, convoquent et s’approprient les outils du théâtre documentaire, du journalisme gonzo, de la performance et de la création vidéo pour concevoir une œuvre qui entend déranger « une société profondément misogyne et encore pleine de tabous ».

Anaïs Heluin