Nos courses folles par Les Fouteurs de Joie, textes, composition et mise en scène de Christophe Gendreau

Avis aux fidèles qui suivent les Fouteurs de Joie depuis vingt ans : ils accélèrent ! Avec leur nouveau spectacle sur le thème de la vitesse, ils interrogent, chantent et réenchantent notre époque.

Bienvenue dans le monde de l’instantanéité et de la connectivité : à l’heure où tout s’accélère et où les distances se rétrécissent à mesure que la vitesse augmente, les Fouteurs de Joie nous invitent « à goûter chaque instant, observer une pluie de sacs plastiques, mettre un peu de légèreté dans nos idées noires, un peu de sérieux dans nos fanfaronnades ». Il est question, dans ce spectacle, « de vitesse et de lenteur mais aussi de laissés-pour-compte, de rides affirmées et de complotisme ». On y trouve « des voyages bucoliques et des échap­pées absurdes. Il y a des envolées, des his­toires de chutes, des choristes en costard, de la danse classique, des watts, de la ouate et de la country ».

Une expérience dynamique, tendre et éphémère

Christophe Doremus, Nicolas Ducron, Alexandre Léauthaud (ou Patrick Neulat), Laurent Madiot et Tom Poisson « sont des optimistes invé­térés qui croient en l’humanité. Ils rient de tout, avec sérieux. Toujours sur le fil, plus de vingt ans après leur rencontre, ils sont plus que jamais des funambules inspirés, une hydre à cinq têtes joyeuse et foisonnante ». Même si leurs rêves sont « tannés par les ans », ils « ne démordent pas d’envie » et écrivent des chansons qui se donnent à voir autant qu’à entendre. Ces artisans patients (quatre spectacles en vingt ans), autoproclamés « primates chantants et clowns récidivistes », proposent, mieux qu’un concert, une expérience dynamique, tendre et éphémère, qui est celle de la joie, « victoire sur l’obscurantisme, les dogmes et la peur » et qui « nous fait danser, rire et pleurer ».

