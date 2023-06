Dans un seul en scène électrique, Norma fait théâtre de son parcours et interprète celles et ceux qui l’ont traversé. Ici, on peut rire de tout, de vraiment tout, et c’est ce qui fait résilience. Une petite forme sur les (très) gros maux de la vie, comme un pansement.

Sur une chaise, un cadre expose une photo de celle qui, dès petite, ne se sentit jamais tout à fait à sa place, ni au bon endroit, ni avec les bonnes personnes. À côté, il y a Norma, en chair et en os, avec environ vingt années de plus. Cette dualité fait émerger le passé et ses douleurs, un lointain qui laisse des traces indélébiles. Car sous couvert d’anecdotes et de blagues, les sujets sont durs : l’inceste – c’est sa propre histoire qu’elle raconte -, mais aussi l’amour toxique qui détruit, le rapport au plaisir compliqué pour les femmes victimes de violences. Celle qui parle de ses « bonnes conditions de maltraitance » évoque ce que vivent ces enfants abîmés, l’impact sur l’adolescente qu’elle était, et l’adulte qu’elle est.

Du rire pour donner de la force

Avec pour leitmotiv “Que fait la justice ?“, Norma se fait porte-parole de ce qu’on n’ose pas dire. À partir de son histoire personnelle, elle explore aussi d’autres sujets, de la télé-réalité à la conscience écologique. Le spectacle se fait le témoin actif de l’avancée dans la prise de parole des victimes de violences sexuelles. Celle pour qui le rire est une thérapie avait à cœur de livrer son témoignage sur un plateau de théâtre, pour donner de la force à celles et ceux qui se battent encore. Une ode à la résilience.

Louise Chevillard