Le Théâtre de l’Incendie est à Avignon avec deux pièces pour penser plus vite que le malheur : une de Beckett, son auteur fétiche, et une autre de Simon Grangeat, jeune dramaturge contemporain.

Pourquoi Fin de partie ?

Laurent Fréchuret : Ce sont les retrouvailles avec Beckett, auteur qui a marqué notre compagnie dès ses débuts. Fin de partie était la pièce qu’il préférait. On n’y attend plus aucun Godot ! Beckett y enferme la dernière famille de l’humanité dans un radeau sur le vide : les grands-parents, qui vivent dans des poubelles, leur fils, Hamm, paralytique et aveugle, et Clov, son fils adoptif et serviteur souffre-douleur, le seul qui peut encore marcher, et peut-être s’enfuir, même s’il boîte. Autour d’eux, la nature inaccessible s’éloigne. Seules échappées à ce monde verrouillé : l’humour et l’affabulation. Car ici, comme dit Beckett, « rien n’est plus drôle que le malheur ». C’est une pièce méchamment burlesque sur la relation entre les êtres, un appel au jeu et à l’imagination pour surprendre la fin du monde. Pour mettre en scène cette partie d’échecs organique, j’ai choisi un quatuor d’acteurs fidèles que j’admire, Jean-Claude Bolle-Reddat, Maxime Dambrin, Christine Brotons et Thierry Gibault, afin d’incarner la partition diabolique de cet inventeur de la langue, merveilleux étranger qui a ouvert les mots du français jusqu’à l’inouï.

« On est au cœur de l’humaine ressource. »

Vous rompez donc avec le noir ?

L.F. : Ce sera parfois « gris clair dans tout l’univers », et parfois noir, mais d’un noir abritant une source. La pièce est une machine à jouer, une jubilation dramatique en terrain de survie, un cœur palpitant d’émoi pour ce qui nous réunit. Fin de partie est une histoire de liens, de séparations, de départs annoncés et de perpétuelles retrouvailles, un objet théâtral fascinant où Beckett exacerbe la conversation, sublime le dialogue, pour rêver ensemble une suite possible à l’aventure humaine. Plus que de l’absurde, je crois que Beckett relève davantage du théâtre de la cruauté, si, comme le dit Artaud, « cruauté veut dire appétit de vie ». Avec toute l’équipe du Théâtre de l’Incendie, avec les comédiens, nous cherchons un espace contemporain, une pulsation, un rythme tonique, presque jazzy, pour dire l’urgence, la radicalité et la vitalité de ce chef-d’œuvre qui traverse le temps et nous apprend à déjouer la catastrophe.

L’Infâme s’inscrit-il dans la même veine ?

L.F. : Nous venons de créer ce duo de comédiennes, en passant commande à Simon Grangeat, auteur rencontré au centre culturel de la Ricamarie où nous sommes artistes associés. L’héroïne de cette histoire poignante débute une formation en couture. Elle a quitté le domicile familial pour fuir une mère qui la rendait malade. L’Infâme est une pièce d’émancipation. Elle débute dans la honte de soi et s’achève avec la victoire d’une guerrière, ferme dans la volonté de se construire un avenir. Entre les deux, des histoires de brodeuses, de couturières, des histoires de fils noués et de fils coupés. Là aussi on est au cœur de l’humaine ressource. Cette pièce, répétée et créée dans des salles de classes de collèges et de lycées, dialogue avec tous les publics à partir de 13 ans. Elle est jouée par Louise Bénichou et Alizée Durkheim-Marsaudon, deux jeunes comédiennes dont la joie combattive et le talent irradient, permettant aux adolescents et à leurs aînés de se connaître et de se reconnaître.

Propos recueillis par Catherine Robert