Du 7 au 22 février 2026, Noisy-le-Grand se met au diapason des marionnettes et du théâtre d’objet avec la deuxième édition du festival Marionnetik(s). Portée par l’Espace Michel-Simon, cette manifestation investit plusieurs lieux de la ville et propose une programmation éclectique, pensée pour tous les publics. Marionnetik(s) célèbre la vitalité d’un art protéiforme, pleinement fédérateur.

Le festival permet de découvrir le travail de deux compagnies très en vue dans la marionnette contemporaine, avec des spectacles aux esthétiques contrastées. Le Bal Marionnetik(s) de la compagnie Les Anges au Plafond invite le public à devenir acteur d’une fête où la marionnette quitte son piédestal. Participatif, joyeux et populaire, ce bal désacralise à la fois l’objet marionnette et l’espace de la scène : plusieurs danses se succèdent, chacune associée à une série de marionnettes de styles différents, accompagnées par une musique jouée en direct. Une maison de poupée de la compagnie Plexus Polaire, mis en scène par Yngvild Aspeli, constitue une exploration sans concession de l’œuvre d’Ibsen, avec un accent mis sur la subjectivité du personnage féminin. Le théâtre y est un outil d’analyse des normes sociales et des enfermements invisibles : corps transformés ou dédoublés, figures monstrueuses à des échelles écrasantes composent une mise en scène précise et implacable.

Des propositions éclectiques et contrastées

Autour de ces deux œuvres, Marionnetik(s) déploie de nombreuses propositions. La Chambre de la compagnie Les Bruits de la nuit mêle magie, marionnettes et poésie pour explorer l’adolescence. Monologue pour un chien bien coiffé de Toutito Teatro mobilise avec malice la figure d’un vieux chien pour évoquer la vieillesse, dans une esthétique colorée jouant sur les échelles et les métaphores. Tant pis pour King Kong ! de la compagnie Maniaka Théâtre retrace l’ouvrage de la primatologue Dian Fossey. Le Marathonik(s) rassemble une série de formes courtes, qui s’enchaînent au fil d’une après-midi. Le festival essaime aussi hors de l’Espace Michel-Simon, avec notamment Les Quiquoi de la cie Espace Blanc, Les Histoires de poche de Mr Pepperscott de la cie Drolatic Industry, ou l’excellent conteur congolais Hubert Mahela. Marionnetik(s) ne se résume pas aux spectacles : une exposition au Conservatoire Maurice-Baquet, des ateliers pour créer sa marionnette, un film d’animation, Petites casseroles, au cinéma Le Bijou : c’est un parcours complet qui est proposé !

Mathieu Dochtermann