Adapté, mis en scène et incarné par le talentueux Thierry de Pina, Pays Bonheur retrace le voyage d’un migrant vers la France, là où « la vie est plus belle ». Une touchante adaptation du roman d’Emmanuel Darley.

Lundi 26 janvier dernier marquait les dix ans du décès de l’écrivain Emmanuel Darley. Thierry de Pina lui rend hommage avec un triptyque adapté de son œuvre : Qui va là?, Le Mardi à Monoprix et Pays Bonheur, d’après le roman Bonheur paru en 2007. Ce dernier volet de la saga se produit au Guichet Montparnasse, où Thierry de Pina nous donne rendez-vous pour 1 h 10 de seul en scène. Que signifie « être étranger » ? Le pays bonheur, tel que l’imagine le jeune homme, existe-t-il ? Le bien-être a-t-il un lieu de résidence ? Thierry de Pina incarne tour à tour tous les ces personnages qui ponctuent le voyage de cet homme dont on ne sait rien, qui fuit son pays à la recherche du bonheur. Débutant « là-bas » pour arriver « ici », ce dur voyage n’est que la descente aux enfers de ceux à qui on promet une vie meilleure, mais qui débarquent sur une terre hostile aux étrangers.

« Dans cet ici qu’avant vous nommiez là-bas »

Inutile de connaître l’identité de ce jeune homme. Ni son pays. Son histoire, c’est celle de millions d’autres. Par le biais de ce personnage, c’est la réalité de tous les migrants qui est racontée. La belle écriture d’Emmanuel Darley est portée par un excellent Thierry de Pina, qui parvient à nous transmettre les intentions de chaque personnage, avec beaucoup de sensibilité ou de tyrannie selon les rôles, souvent associés à des accessoires. Les quatre chaises qui habillent le plateau se transforment au besoin en un immeuble, un canapé, un bateau… Peu d’éléments de décor, mais une lumière parfaitement maîtrisée centrée sur l’acteur tout au long, des thèmes musicaux qui nous plongent immédiatement dans les différents univers. Lors d’un petit discours à la fin de la représentation, Thierry de Pina nous informe que l’histoire se déroule en 1999, nous amenant à tristement prendre conscience que la situation n’a nullement évolué depuis. Pays Bonheur est une piqûre de rappel : nous avons besoin d’eux, les migrants, car ils participent à faire de notre douce France le tant rêvé « Pays Bonheur ».

Siloé Lemaître