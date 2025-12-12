Artiste-citoyenne, Phia Ménard porte un regard sans concession sur les temps troubles que nous vivons. Après L’après-midi d’un fœhn et VORTEX, la metteuse en scène, plasticienne et chorégraphe joue de nouveau avec le vent dans Nocturne (Parade). Quand la fusion inspirée du poétique et du politique éclaire le monde depuis le théâtre.

Tout commence dans le noir. Le pas cadencé d’un cheval au galop nous parvient. Avant que ne s’élèvent les vers d’un poème de Goethe, Le Roi des Aulnes (écrit en 1782). La voix de Phia Ménard nous dit la chevauchée nocturne d’un père et de son fils, à travers une forêt obscure, la peur de l’enfant qui perçoit la présence menaçante d’une créature des ténèbres. Celle-ci tente de l’enrôler. Elle parviendra à le saisir, malgré les efforts de son père pour le sauver de la mort. Unique texte de la nouvelle proposition de la Compagnie Non Nova (fondée par Phia Ménard à Nantes, en 1998), cette cavalcade funeste donne le la d’une représentation au sein de laquelle s’opposent les élans spontanés de la vie et les forces délétères du chaos. Installés sur les bancs d’un dispositif scénographique intimiste, au plus près d’un espace de jeu circulaire bordé de ventilateurs, nous assistons, une fois la lumière revenue, aux envolées et virevoltes imprévisibles de figures en plastique. Chevaux, formes humaines, objets et symboles de toutes sortes… Gonflées et mues par les souffles de l’air, ces marionnettes de fortune composent le ballet somptueux et poignant d’un monde qui se dérègle.

Les envolées de la grâce et du chaos

Un monde parfois délicat, parfois lugubre, parfois grotesque qui tend un miroir aux dérives réactionnaires et bellicistes de notre siècle. Comme toujours dans les spectacles de Phia Ménard, la hauteur du poétique nourrit la profondeur politique des sujets soumis aux sens du public. Habitée de panoramas musicaux et visuels d’une beauté folle, Parade (Nocturne) nous entraîne de l’autre côté des conventions. Dans cette dimension parallèle, la grâce du sensible remplace la dureté du réel. Bien sûr, le bruit des bottes et des tambours gronde. Donald Trump est toujours là. Des tanks surgissent et la mort rôde… Tout cela signe l’avènement d’un chaos qui semble inéluctable. Mais l’est-il vraiment ? « Peut-être que la paix est une lumière, peut-être qu’elle n’existe pas, peut-être qu’elle est un souvenir d’enfant », s’interroge Phia Ménard. A travers les saisissements oniriques de sa nouvelle création, l’artiste continue d’exalter la puissance de l’émotion et l’importance de l’imaginaire. Elle porte ainsi, magnifiquement, la contradiction aux vents mauvais et liberticides de l’obscurantisme.

Manuel Piolat Soleymat