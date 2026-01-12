Avignon en scène(s) 2026 : en préparation !

Le journal de référence du Festival In et Off !



Théâtre, danse, cirque, marionnettes, musiques : une sélection fiable et éclairante d’environ 350 spectacles. Un outil de repérage exceptionnel pour le public et les professionnels diffusé massivement en versions papier et numérique. Avec site web, newsletter quotidienne, application et réseaux sociaux : critiques, reportages, etc. Ne partez pas en Avignon sans votre journal !

Édition 2025 à (re)lire ici