Festival Flip Flap pour les enfants à partir de trois ans

Les enfants à partir de trois ans sont à l’honneur à l’Etoile du Nord pour un festival de danse qui brasse des imaginaires cocasses et profonds.

C’est le tandem Sandra Abouav / Magali Le Huche qui ouvre ce temps fort dédié à la création chorégraphique pour le jeune public. Leur association révèle le projet de l’Etoile du Nord autour de la danse et de la littérature, et donne lieu à une coproduction dans le cadre de Concordan(s)e kid’s. Entre la chorégraphe et l’illustratrice, se déploie Le Royaume de Billie Bou, où les corps et le dessin se mêlent dans un même élan. Chez Lies Cuyvers et Ciska Vanhoyland, c’est une sculpture mobile qui fait office de décor et d’inspiration et qui engendre le mouvement : Tourrr porte bien son nom, de tournoiement en tourbillon de corps. Sandra Geco propose quant à elle un duo en Côte à côte, où les techniques de la danse, du cirque, et du hip hop parlent aux petits et aux grands de nos relations et du vivre ensemble. Deux versions de durées différentes sont programmées en fonction de l’âge du public.

Nathalie Yokel